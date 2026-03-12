Ataque de abejas cobra una vida en Pérez Zeledón

Ataque de abejas deja una persona muerta en Pérez Zeledón. (Imagen con fines ilustrativos).

El Cuerpo de Bomberos informó de la muerte de una persona tras sufrir el ataque de un enjambre de abejas, la tarde de este jueves.

El hecho ocurrió en el distrito de Rivas, en Pérez Zeledón, San José. El reporte ingresó a las 4:15 p. m.

Al llegar a la escena, los cuerpos de socorro confirmaron que una persona falleció a causa del ataque.

Bomberos remitió una unidad. La escena quedó a cargo de las autoridades correspondientes para realizar el levantamiento del cuerpo y remitirlo a la Morgue Judicial.