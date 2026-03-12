Sucesos

Ataque de abejas cobra una vida en Pérez Zeledón

El hecho ocurrió a las 4:15 p. m.

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Al menos 15 estudiantes del Colegio de Dulce Nombre de Cartago sufrieron picaduras por abejas, el cuerpo de Bomberos atendió la emergencia.
Ataque de abejas deja una persona muerta en Pérez Zeledón. (Imagen con fines ilustrativos). (Keyna Calder/Foto: Keyna Calderón)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ataque de abejasBomberosfallecidoPérez Zeledón
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.