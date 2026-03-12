Sucesos

Amordazan a guarda y se llevan un camión con 200 cilindros de gas: hay tres detenidos

Allanamiento se dio en Moín, Limón

Por Sebastián Sánchez
El OIJ allanó una finca por el aparente robo de cilindros de gas y un camión.
El OIJ allanó una finca por el aparente robo de cilindros de gas y un camión. (OIJ/Cortesía)







