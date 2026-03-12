Amordazan a guarda y se llevan un camión con 200 cilindros de gas: hay tres detenidos

El OIJ allanó una finca por el aparente robo de cilindros de gas y un camión.

Agentes de la delegación regional de Limón del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron este jueves en la mañana un allanamiento en Moín, Limón, como parte de una investigación por el presunto delito de robo agravado.

Durante el operativo, las autoridades ubicaron un camión y varios cilindros de gas dentro de una finca.

Además, se intervino un vehículo liviano en el que, al parecer, viajaban tres sospechosos, quienes fueron detenidos en el sitio. Los aprehendidos fueron identificados como Enriquez, de 32 años; Toruño, de 18; y Mata, de 23.

Todos quedaron a las órdenes del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.

Según el informe preliminar, los hechos habrían ocurrido la noche de este miércoles, cerca de las 10 p. m., cuando aparentemente tres sujetos armados y con pasamontañas ingresaron a un almacén dedicado a la venta de gas.

En apariencia, los sospechosos amordazaron al oficial de seguridad y sustrajeron un camión que transportaba alrededor de 200 cilindros de gas.

Tras la huida, la víctima logró liberarse y solicitó ayuda a la Fuerza Pública. Posteriormente, se coordinó con el Ministerio Público y el OIJ para continuar con las diligencias.

Colaboró el corresponsal Reiner Montero.