Calor intenso y vientos alisios marcarán el clima en Costa Rica este miércoles

El pronóstico del IMN indica calor intenso en el Pacífico y vientos alisios moderados en gran parte del país durante este miércoles.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este miércoles 11 de marzo el tiempo en Costa Rica estará marcado por la presencia de vientos alisios moderados con ráfagas ocasionales en varias regiones del país.

Este patrón atmosférico favorecerá condiciones propias del mes de marzo. El país presentará cielos entre despejados y parcialmente nublados. El ambiente será muy caluroso en sectores del Pacífico y el Valle Central. En contraste, el Caribe y la zona norte mantendrán mayor nubosidad con baja probabilidad de lluvias, principalmente en zonas montañosas.

Durante la tarde podrían presentarse lluvias aisladas cerca de las montañas del Pacífico Central y del Pacífico Sur. El resto del territorio nacional mantendrá estabilidad atmosférica.

En el Valle Central se esperan cielos entre poco y parcialmente nublados durante el día, junto con ráfagas de viento moderadas. San José registrará una temperatura mínima de 16,4 °C y una máxima de 25,1 °C.

El Pacífico Norte experimentará condiciones mayormente soleadas y ventosas durante la jornada. El calor será notable en la región. Nicoya tendrá una temperatura mínima de 20,1 °C y una máxima de 36,6 °C, una de las más altas del país.

En el Pacífico Central predominará el cielo despejado en la mañana. En horas de la tarde aparecerá nubosidad cerca de las montañas con posibilidad de lluvias aisladas. Parrita registrará una mínima de 21 °C y una máxima de 32,5 °C.

El Pacífico Sur iniciará el día con cielos despejados. La nubosidad aumentará en las zonas montañosas durante la tarde. San Isidro de El General tendrá temperaturas entre 18 °C y 26,7 °C.

La región del Caribe Norte tendrá nubosidad entre parcial y variable a lo largo del día. Existe baja probabilidad de lluvias aisladas. Guápiles presentará una temperatura mínima de 20,9 °C y una máxima de 30 °C.

En el Caribe Sur el cielo variará entre parcialmente nublado y mayormente nublado durante la jornada. Limón registrará una mínima de 21,5 °C y una máxima de 29,8 °C.

La zona norte tendrá nubosidad parcial con posibilidad de lluvias aisladas en sectores montañosos. Ciudad Quesada presentará temperaturas entre 17 °C y 26,4 °C.

El IMN advierte que el calor y los vientos alisios marcarán gran parte del día en el territorio nacional.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:45 a. m. y la puesta a las 5:47 p. m. La fase lunar estará en cuarto menguante.