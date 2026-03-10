Sucesos

Calor intenso y vientos alisios marcarán el clima en Costa Rica este miércoles

El clima de este miércoles en Costa Rica traerá calor intenso, vientos alisios y nubosidad variable en varias regiones

Por Silvia Ureña Corrales
Vientos
El pronóstico del IMN indica calor intenso en el Pacífico y vientos alisios moderados en gran parte del país durante este miércoles.







