Calor en el Valle Central alcanzó hasta 34 °C este miércoles, según datos del IMN

El Valle Central reportó hasta 34 °C. Atenas lideró los registros en una jornada cálida según el IMN.

El Valle Central registró temperaturas máximas de hasta 34 °C el 8 de abril, según datos preliminares del Instituto Meteorológico Nacional (IMN). La estación de la Universidad Técnica Nacional en Balsa de Atenas reportó el valor más alto en esta región.

El reporte refleja un repunte térmico en sectores del oeste del Valle Central, donde zonas como Atenas presentaron condiciones más cálidas que el promedio habitual.

En otras localidades, el comportamiento fue más moderado. Santa Ana, Heredia y San José registraron temperaturas cercanas a los 31 °C, lo que confirma un ambiente cálido, aunque inferior al observado en el Pacífico Norte.

Costa Rica registró temperaturas máximas de hasta 38,5 °C el 8 de abril. La estación de Asada Sardinal, en Guanacaste, reportó el valor más alto del país durante esa jornada.

El reporte evidencia que varias estaciones superaron los 35 °C. Liberia, San Mateo y Santa Cruz se ubicaron entre las zonas con temperaturas más elevadas.

En el detalle por regiones, el Pacífico Norte concentró los registros más extremos, con valores de 37,9 °C en Liberia y 37,6 °C en San Mateo. Otras localidades como Santa Cruz, Nicoya y Cañas también superaron los 35 °C.

El Pacífico Sur mostró temperaturas ligeramente menores, aunque aún altas. Sitios como Osa alcanzaron 35,7 °C, mientras que Golfito reportó 34,3 °C.

Por su parte, la zona norte presentó temperaturas superiores a los 30 °C en lugares como Los Chiles y Upala, con máximas de hasta 33,8 °C.

En contraste, las temperaturas más bajas del reporte se registraron en zonas altas. Los volcanes Irazú y Turrialba reportaron mínimos relativos de 14,1 °C y 14,2 °C, respectivamente.

El IMN indicó que estos datos son preliminares y corresponden al monitoreo diario de estaciones meteorológicas en todo el país.