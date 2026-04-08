Sucesos

Calor en el Valle Central alcanzó hasta 34 °C este miércoles, según datos del IMN

Temperaturas elevadas marcaron este miércoles en el Valle Central, con contrastes entre zonas urbanas y sectores montañosos

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Por Silvia Ureña Corrales
Guanacaste, Playas
El Valle Central reportó hasta 34 °C. Atenas lideró los registros en una jornada cálida según el IMN. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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