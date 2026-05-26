Cajas de zapatos, juguetes, relojes finos y un detenido: OIJ allana bodega en Alajuelita por robo de contenedor

Bodega en Alajuelita almacenaba parte de la mercancía de un contenedor robado en Puntarenas. Imagen con fines ilustrativos.

Una bodega con una gran cantidad de cajas de zapatos de marcas reconocidas, juguetes, relojes de alta y media gama, así como una computadora, son parte de lo que encontró el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en una bodega allanada tras el robo de un contenedor.

“Se conoce que dentro de lo sustraído había cerca de 200 computadoras portátiles, de las cuales hemos recuperado una”, indicó Vladimir Muñoz, subdirector general a.i. del OIJ.

Agentes encontraron cajas de zapatos, juguetes y relojes dentro de la bodega allanada. (OIJ/OIJ)

El allanamiento se realizó este martes en Concepción Abajo de Alajuelita, luego de que el pasado 22 de abril ocurrió el robo del contenedor que, se presume, fue trasladado hasta ese punto.

Según informó la Policía Judicial, el asalto se dio en Ciudad Neily, Corredores, Puntarenas, cuando varios sujetos que viajaban en dos vehículos habrían interceptado al conductor de un camión. Luego, tanto el chofer como la carga fueron trasladados hasta la bodega en Alajuelita.

Al recibir la denuncia, los agentes judiciales iniciaron las diligencias y procedieron con el operativo. En el sitio, detuvieron a un hombre de apellido Pérez, de 38 años, quien se encargaba de administrar la bodega.