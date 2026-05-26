Sucesos

Cajas de zapatos, juguetes, relojes finos y un detenido: OIJ allana bodega en Alajuelita por robo de contenedor

El OIJ allanó una bodega en Concepción Abajo de Alajuelita tras el robo de un contenedor en Ciudad Neily. Hay un hombre detenido.

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Por Yucsiany Salazar
Allanamiento Caso Estrella
Bodega en Alajuelita almacenaba parte de la mercancía de un contenedor robado en Puntarenas. Imagen con fines ilustrativos. (Esteban Bermudez/Ebermudez)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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