Golpe a estructura de ‘Diablo’: caen dos tras intervención de búnker en Pococí

La captura de los dos sospechosos de formar una estructura criminal vinculada a Diablo ocurrió en Pococí, Limón.

Dos hombres fueron detenidos como sospechosos de integrar una estructura criminal vinculada a Alejandro Arias Monge, alias Diablo, tras la intervención de un búnker en Pococí de Guápiles.

Las capturas se dieron luego de que labores de inteligencia permitieron a oficiales de la Fuerza Pública ubicar el sitio, presuntamente utilizado para actividades ilícitas, según confirmó el Ministerio de Seguridad Pública.

Desmantelan búnker de estructura ligada a Diablo en Pococí

Durante la acción policial se decomisó una cantidad importante de droga, dinero en efectivo y dos armas de fuego.

Los detenidos, de apellidos Cordero y Barboza, figuran como sospechosos de formar parte de esta estructura criminal que opera en La Emilia, específicamente en Realengo.

“Estos sujetos detenidos están vinculados con una estructura criminal que opera en la zona, identificada como miembro del grupo activo de Diablo”, explicó Marlon Cubillo, director de la Fuerza Pública.

Datos policiales indican que en esa misma zona, durante lo que va del 2026, se han incautado ocho armas de fuego, así como diversas cantidades de droga y cerca de ¢2,5 millones en efectivo.

Hace una semana, el 8 de abril, un hombre de apellidos Villegas Valderramos fue interceptado y detenido en la ruta 32 como sospechoso de transportar dinero y droga para alias Diablo, quien se encuentra prófugo de la justicia y es sospechoso de delitos de narcotráfico y homicidio.

En abril de 2025, el gobierno de Estados Unidos anunció una recompensa de $500.000 (aproximadamente ¢250 millones) por información que permita su arresto o condena.

Ese país le atribuye ser líder de una violenta organización criminal transnacional.