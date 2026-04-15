Sucesos

Golpe a estructura de ‘Diablo’: caen dos tras intervención de búnker en Pococí

Intervención de búnker en Guápiles terminó con la detención de dos sospechosos y el decomiso de droga, armas y dinero en una operación ligada a la red de alias Diablo.

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Por Yucsiany Salazar
La captura de los dos sospechosos de formar una estructura criminal vinculada a Diablo ocurrió en Pococí, Limón.
La captura de los dos sospechosos de formar una estructura criminal vinculada a Diablo ocurrió en Pococí, Limón. (MSP/MSP)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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