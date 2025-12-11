Caen dos sospechosos de narcomenudeo; OIJ los detuvo, pero otros dos siguen prófugos

OIJ allana dos sitios en la zona norte por venta de drogas.

La tarde de este miércoles, a eso de las 2 p. m., agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutaron dos allanamientos simultáneos en Venecia de San Carlos y en Río Cuarto, como parte de una investigación contra la venta de drogas al menudeo.

El primer operativo se llevó a cabo en barrio El Diamante, en Venecia, donde fue detenido un hombre de apellido Benavides, de 25 años, nicaragüense, conocido con el alias de “Gordo”.

El segundo allanamiento ocurrió en barrio Las Maravillas de Río Cuarto, en un búnker utilizado para la comercialización de crack y marihuana, según la investigación.

Ahí fue capturado un joven de apellido Quirós, costarricense de 21 años.

Según la investigación, los sospechosos se dedicaban a la venta de crack, y una particularidad del grupo es que utilizaban pasamontañas para realizar las transacciones, además de pintar las piedras de crack de diferentes colores para diferenciarse de otros distribuidores.

La unidad canina del OIJ participó de los allanamientos en la zona norte. (Edgar Chinchilla/Edgar Chinchilla)

En total, eran cuatro los objetivos principales de detención; sin embargo, dos permanecen en fuga, uno de cada lugar.

En los operativos participaron agentes del OIJ, la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) y la policía municipal.

Los dos detenidos quedaron a la orden del Ministerio Público para el respectivo trámite judicial.