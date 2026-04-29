Cae sospechoso de estafar a 35 personas con falsos proyectos de vivienda: víctimas perdieron más de ¢100 millones

Esquivel, detenido este miércoles 29 de abril en Heredia, es sospechoso de cometer estafas con ventas falsas de viviendas a través de redes sociales.

Un hombre de apellido Esquivel, de 31 años, fue detenido luego de que agentes judiciales allanaran su vivienda en San Isidro de Heredia, a las 6 a. m. de este miércoles 29 de abril. El sujeto figura como el principal sospechoso de cometer estafas que afectaron a decenas de familias costarricenses desde el 2023.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que la investigación se intensificó tras la acumulación de al menos 35 denuncias, donde los ofendidos coincidían en el mismo relato: Esquivel supuestamente se dedicaba a la venta de casas prefabricadas y modulares mediante una empresa privada.

Según los informes, el hombre solicitaba a los clientes un pago por concepto de prima para iniciar los trámites y la construcción, pero no entregaba las viviendas.

Esto es parte de lo decomisado por el OIJ durante el allanamiento en la vivienda del sospechoso, en Heredia. (OIJ/OIJ)

Michael Soto, director a. i. del OIJ, detalló que el OIJ recopiló las denuncias presentadas para establecer el monto del perjuicio económico.

“Se constituyó una empresa que se dedicaba a la venta por medio de redes sociales, de casas modulares o casas prefabricadas y le pedían a la persona que diera una prima y posteriormente no cumplían con el requerimiento. Luego de compilar todas estas causas, se estableció un perjuicio económico de más de ¢136 millones y cerca también de $350.000 aproximadamente", explicó el jerarca de la Policía Judicial.

El operativo policial incluyó el decomiso de llaves mayas, una computadora portátil y otras evidencias relevantes para la investigación.

Esquivel permanece detenido a la espera de que se defina su situación jurídica por los presuntos delitos de estafa y legitimación de capitales.