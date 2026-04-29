Sucesos

Cae sospechoso de estafar a 35 personas con falsos proyectos de vivienda: víctimas perdieron más de ¢100 millones

El OIJ capturó en Heredia a un hombre de apellido Esquivel, sospechoso de estafar a 35 personas con ventas de casas prefabricadas.

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Por Yucsiany Salazar
Esquivel, detenido este miércoles 29 de abril en Heredia, es sospechoso de cometer estafas con ventas falsas de viviendas a través de redes sociales.
Esquivel, detenido este miércoles 29 de abril en Heredia, es sospechoso de cometer estafas con ventas falsas de viviendas a través de redes sociales. (OIJ/OIJ)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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