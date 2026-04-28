El País

Minae alerta por estafas con falsos subsidios de energía vía mensaje de texto

El Minae advierte que no solicita datos ni ofrece subsidios de energía por mensaje de texto. Conozca cómo identificar el fraude y dónde realizar el trámite real.

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Por Yucsiany Salazar
Minae alerta de estafa a través de mensajes de texto con un link falso.
Minae alerta de estafa a través de mensajes de texto con un link falso. (Minae/Minae)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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