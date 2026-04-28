Minae alerta por estafas con falsos subsidios de energía vía mensaje de texto

Minae alerta de estafa a través de mensajes de texto con un link falso.

El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) emitió una alerta ante la circulación de mensajes de texto (SMS) que suplantan la identidad de la institución para intentar estafar a la población con falsos subsidios de energía y financiamiento.

Según detalló la entidad, los mensajes fraudulentos indican que las familias pueden obtener beneficios económicos al ingresar a un enlace externo. Ante esta situación, el Minae aclaró que la institución no envía mensajes de texto solicitando el ingreso a direcciones web.

Además, las autoridades precisaron que, si bien el fortalecimiento de la energía renovable y la lucha contra el cambio climático son prioridades de la gestión, los trámites legítimos tienen canales oficiales.

“El procedimiento para ahorrar energía en franjas especiales se solicita directo con las empresas distribuidoras", enfatizó el ministerio.

Las autoridades instan a la ciudadanía a denunciar estos intentos de estafa ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).