Sucesos

Cae presunto miembro de alto perfil de grupo criminal Diablos

Sujeto está vinculado al robo de vehículos y otros delitos

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
La Fuerza Pública detuvo este lunes a un miembro de alto perfil de la banda criminal "Diablos".
La Fuerza Pública detuvo este lunes, en Pavas, a un miembro de alto perfil de la banda criminal conocida como Diablos. (Ministerio de Seguridad Pública/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Fuerza PúblicaDiablosPavasgrupo criminal
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.