Cae presunto miembro de alto perfil de grupo criminal Diablos

La Fuerza Pública detuvo este lunes a un hombre, de apellido Marchena, vinculado al grupo criminal Diablos, que opera en Pavas, San José.

Se trataría de un miembro de alto perfil dentro de la organización criminal. La captura se efectuó en el área de Lomas, cuando oficiales de la Fuerza Pública sorprendieron al individuo.

Marchena es requerido por diversos delitos, entre ellos robo de vehículos. El sospechoso fue trasladado y puesto a disposición de las autoridades judiciales para que se definiera su situación legal.