Sucesos

Cae joven de 24 años por presunta venta de drogas en Buenos Aires de Puntarenas

Agentes del OIJ detuvieron a un hombre de apellido Gutiérrez, tras allanamientos en Buenos Aires.

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Por Yucsiany Salazar
Allanamiento en Buenos Aires permitió la captura de un sospechoso de venta de droga.
Allanamiento en Buenos Aires permitió la captura de un sospechoso de venta de droga. (OIJ/OIJ)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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