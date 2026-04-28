Cae joven de 24 años por presunta venta de drogas en Buenos Aires de Puntarenas

Allanamiento en Buenos Aires permitió la captura de un sospechoso de venta de droga.

Un joven de apellido Gutiérrez, de 24 años, fue detenido la mañana de este martes durante dos allanamientos realizados en El Volcán, en Buenos Aires de Puntarenas, como parte de una investigación por presunta venta de drogas.

El operativo fue ejecutado por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), tras una pesquisa de mes y medio que se originó por informaciones confidenciales sobre la comercialización de estupefacientes en las viviendas intervenidas.

Luego de las diligencias respectivas, los agentes lograron identificar al sospechoso y vincularlo con la actividad ilícita.

Las intervenciones iniciaron alrededor de las 5 a. m. de este martes. Durante el operativo, los agentes decomisaron evidencia relevante y ₡100.000 en efectivo que sería producto de las ventas de droga.

El director a.i. del OIJ, Michael Soto, destacó que estas acciones son parte de la estrategia nacional para frenar el impacto del narcomenudeo en la incidencia criminal.

“Recordemos que entre el 79% y 80% de los homicidios que ocurren en el país tienen que ver con disputa de territorios, ajustes de cuentas o venganzas. Por eso luchamos contra lo que genera esta violencia, que es el narcotráfico local; y de allí la importancia de llenar prácticamente todos los días este tipo de temáticas”, señaló.

El detenido -a quien se le investiga por el delito de infracción a la ley de psicotrópicos bajo la modalidad de venta de droga- quedó a las órdenes del Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica.