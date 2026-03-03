Sucesos

Cae falso repartidor de comidas sospechoso de asaltos

OIJ de Cartago detuvo al hombre este martes

Por Christian Montero
Un hombre de apellidos Quesada Solano fue detenido como presunto autor de dos asaltos a comercios de Cartago.
