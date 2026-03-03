Cae falso repartidor de comidas sospechoso de asaltos

Un hombre de apellidos Quesada Solano fue detenido como presunto autor de dos asaltos a comercios de Cartago.

Un hombre quien fingía ser repartidor de comidas mediante plataformas digitales habría aprovechado esa mampara para presuntamente asaltar locales en el centro de Cartago.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), de la Vieja Metrópoli, ejecutaron la mañana de este martes un allanamiento para detener al imputado.

El sospechoso es de apellidos Quesada Solano, de 22 años, quien fue ubicado por las autoridades en su casa en Vista Hermosa de Oreamuno.

Los hechos con que vinculan a Quesada ocurrieron el 18 y 24 de diciembre del 2025; el primero de ellos en la sucursal de una conocida cadena de farmacias, el otro también en una empresa de panaderías, así como en varios puestos de lotería.

OIJ detuvo a sospechoso de asaltar comercios en Cartago

La Policía Judicial estableció que el sujeto llegaba a bordo de una motocicleta, con el casco puesto y un bolso para repartir alimentos e intimidaba a los empleados de los establecimientos haciéndoles creer que iba a sacar un arma de fuego.

Eso provocaba que las personas afectadas reaccionaran con temor y entregaran el dinero en efectivo para evitar un ataque.

Los investigadores de Cartago remitieron al imputado ante la fiscalía local donde será indagado y luego sometido a una audiencia de medidas cautelares en el juzgado penal.

Durante el año anterior el OIJ atendió 29 denuncias por asaltos a locales en el cantón central de Cartago, este año se registra uno caso.