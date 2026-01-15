Sucesos

Cae en Colombia costarricense señalado como ‘cerebro’ de millonaria estafa contra el INS

Hombre sería presunto articulador de estafa millonaria contra el INS, mediante uso irregular de seguros de caución en caso abierto desde 2017

Por Juan Fernando Lara Salas
La Policía Nacional de Colombia confirmó la detención en Bogotá del costarricense Rubén Antonio Wang Lara (camisa clara a la izquierda), señalado como el principal articulador de una estafa millonaria contra el Instituto Nacional de Seguros. Fotografía:
La Policía Nacional de Colombia confirmó la detención en Bogotá del costarricense Rubén Antonio Wang Lara (camisa clara a la izquierda), señalado como el principal articulador de una estafa millonaria contra el Instituto Nacional de Seguros. Fotografía: (Policía Nacional de Colombia/Cortesía)







