Cae adulto mayor, alias Tito Cruz, sospechoso de intentar asesinar a un hombre en Crucitas

El adulto mayor habría disparado contra un hombre en Crucitas. Fue detenido tras allanamientos a dos viviendas.

Un hombre de apellidos Alvarado Argüedas, de 69 años y conocido con el alias de Tito Cruz, fue capturado como sospechoso de intentar asesinar a un hombre en Crucitas de San Carlos.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) precisó que los hechos con los que se le vincula corresponden a una tentativa de homicidio ocurrida el pasado 30 de abril.

En esa ocasión, por razones que se investigan, el sospechoso habría disparado contra la víctima, provocándole heridas de bala en el cuello y el hombro.

Tras realizar allanamientos en dos viviendas ubicadas en Coopevega de Cutris, los agentes judiciales lograron la captura del adulto mayor.

Además, las autoridades confirmaron el decomiso de un arma de fuego y otros indicios relevantes para la investigación.

La operación se realizó en un trabajo conjunto entre el OIJ y la Policía Municipal de San Carlos.