Sucesos

Cae adulto mayor, alias Tito Cruz, sospechoso de intentar asesinar a un hombre en Crucitas

Agentes del OIJ capturaron en Coopevega de Cutris a un hombre de 69 años, alias “Tito Cruz”, vinculado con un ataque a balazos.

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Por Yucsiany Salazar
El adulto mayor habría disparado contra un hombre en Crucitas. Fue detenido tras allanamientos a dos viviendas.
El adulto mayor habría disparado contra un hombre en Crucitas. Fue detenido tras allanamientos a dos viviendas. (OIJ/OIJ)







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CrucitasAlias Tito CruzOIJCaptura
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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