Cacería ilegal en Coto Brus: uno intentó escapar y abandonó tepezcuintle sin vida; detienen a dos hombres

Oficiales de la Fuerza Pública de Coto Brus aprehendieron a dos sujetos como sospechosos de cazar un tepezcuintle. Los hombres, de apellidos Garbanzo y Rodríguez, transportaban al animal silvestre sin vida dentro de un saco al momento de la intervención policial.

El hecho ocurrió en la localidad de Santa Marta de Sabanillas, en el distrito de Limoncito, Coto Brus, mientras las autoridades realizaban un patrullaje de rutina. Los sospechosos viajaban en una motocicleta junto con tres perros utilizados para la actividad de cacería.

Al recibir la orden de detenerse, uno de los hombres intentó escapar a pie y dejó abandonado el saco con el ejemplar muerto. Los oficiales capturaron a ambos sujetos y decomisaron dos machetes que portaban como parte de su equipo.

El fiscal de turno de Coto Brus ordenó remitir a los implicados a la Fiscalía de Flagrancia de Corredores. En dicha instancia, los hombres enfrentarán un proceso por la presunta infracción a la Ley de Conservación de la Vida Silvestre.

La Fuerza Pública entregó el cuerpo del animal a los guardaparques del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) para que procedieran con su destrucción.

En Costa Rica, la cacería de animales silvestres es una actividad prohibida, salvo excepciones.

El tepezcuintle es una especie con poblaciones reducidas debido a que las personas suelen matarlo para consumir su carne. Por este motivo, la legislación nacional impide su caza, tenencia, transporte y comercialización en todo el territorio.