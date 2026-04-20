Sucesos

Cacería ilegal en Coto Brus: uno intentó escapar y abandonó tepezcuintle sin vida; detienen a dos hombres

Los hombres enfrentan cargos ante la Fiscalía de Flagrancia de Corredores por violar la Ley de Conservación de la Vida Silvestre

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Por Sebastián Sánchez
Detienen a dos hombres por presunta caza ilegal de un tepezcuintle.
Detienen a dos hombres por presunta caza ilegal de un tepezcuintle. (MSP/MSP)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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