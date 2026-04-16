Hace 50 años: Prohibida la caza de varios animales

El Departamento de Acuacultura, Pesca Continental y Vida Silvestre, así como la Dirección General de Recursos Pesqueros y Vida Silvestre, declararon a 18 especies en época de veda y continúan 10 más en tal situación, sumadas a las 22 que han sido declaradas de total prohibición en el territorio nacional por tiempo indefinido.

La pesca continental está vedada en la vertiente del Pacífico, y en cuanto a la trucha, quedó prohibida su pesca en el río Toro Amarillo del 1.° de abri a 1.° de octubre de 1976. La pesca de este animal se encuentra abierta, pero se pueden capturar solo 12 truchas por pescador, y con un tamaño mínimo de 25 centimétros.

Algunas de las especies en veda son las comadrejas (hasta el 31 de julio, tres por temporada), coyotes (hasta el 31 de agosto, cinco por temporada) y chachalacas (hasta el 31 de agosto, cinco por día).

Entre las 22 especies de las que se prohíbe la caza, se encuentra la paloma collareja, cuyo nombre científico es Columba fasciata. Su vedal es total a más de 300 metros a ambos lados de la carretera interamericana sur, pues se considera en peligro de extinción.

Para protegerla más, se ha prohibido su captura en todas las zonas del país a las cuales las palomas collajeras llegan a comer.

Una especie que se creía que no existía en Costa Rica es la nutria, pero ha sido observada en diferentes ríos, y los cazadores la persiguen por su valiosa piel. Vive cerca de ellos y es buena nadadora, lo que le permite capturar a su principal alimento, el pez.

La curiosidad: Cursos de francés y matemáticas

El Liceo Franco Costarricense ofrecerá un curso audiovisual de francés y otro de matemáticas para quienes deseen ingresar al Liceo en 1977.