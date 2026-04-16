El País

Hace 50 años: Prohibida la caza de varios animales

18 especies más están en época de veda y otras 22 fueron declaradas de total prohibición de caza

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Por Yeryis Salas
histórico
El coyote se encuentra entre las especies en veda. (Archivo/Archivo)







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Hace 50 años
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

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