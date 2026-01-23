Bomberos ubica cuerpo dentro de rancho incendiado en Desamparados de Alajuela

Bomberos atendió la alerta poco antes del mediodía. (Imagen con fines ilustrativos)

El Cuerpo de Bomberos informó que atiende un incendio en una estructura en la Urbanización Silvia Eugenia, en Desamparados de Alajuela. Adentro, informó la institución, se ubicó el cadáver de una persona.

La alerta ingresó a las 11:54 a. m. Se trata de un rancho, de cuatro metros cuadrados, completamente envuelta en llamas. Por el momento no es posible confirmar que el incendio haya causado la muerte de esta persona.

Bomberos coordina con el personal de Fuerza Pública y agentes del Organismo de Investigación Judicial para esclarecer las circunstancias del caso.

En lo que va del año, Bomberos contabiliza 66 incendios estructuras.

Noticia en desarrollo...