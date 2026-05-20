Sucesos

Bomberos revela posible origen del incendio cerca de La Carit; vea cómo quedaron las diez viviendas afectadas

El reporte del incendio ingresó a las 7:08 p. m. del martes

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Por Natalia Vargas
Las llamas afectaron diez viviendas en las cercanías del Hospital de las Mujeres, Adolfo Carit Eva.
Las llamas afectaron diez viviendas en las cercanías del Hospital de las Mujeres, Adolfo Carit Eva. (Bomberos/Cortesía)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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