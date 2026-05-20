Bomberos revela posible origen del incendio cerca de La Carit; vea cómo quedaron las diez viviendas afectadas

El fuego afectó diez viviendas de madera en las cercanías del Hospital de las Mujeres, Adolfo Carit Eva, en San José, la noche del martes. Siete de estas casas estaban ocupadas cuando comenzaron a propagarse las llamas, pero solo una persona ameritó trasladado a un centro médico.
Imágenes compartidas por Bomberos este miércoles evidencian el daño que provocó el siniestro durante la noche. Durante la mañana, los bomberos que investigan el caso caminaban entre techos y paredes colapsadas, apagadores quemados y escombros en la estructura, que en algunos sitios impiden incluso identificar cómo se conformaban las viviendas.
Catalina Aragón, integrante del departamento de Ingeniería de Bomberos, confirmó que el fuego inició en la parte posterior de una de las casas y el equipo trabaja para confirmar la principal hipótesis hasta el momento, que apunta a un corto circuito.
Así lo habría manifestado uno de los vecinos a los investigadores.
El reporte del siniestro ingresó a las 7:08 p. m. y ocurrió 100 metros al sur de la entrada de emergencias del centro hospitalario mencionado. Al sitio se enviaron seis unidades de Bomberos, que trabajaron en controlar el fuego, y una ambulancia para la atención de pacientes.