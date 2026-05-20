Incendio de grandes proporciones cerca del hospital La Carit

El Cuerpo de Bomberos atiende la noche de este martes un incendio de grandes proporciones 100 metros al sur de la entrada de emergencias del Hospital de las Mujeres, Adolfo Carit Eva, en San José.

Según el reporte, al menos cinco viviendas estarían en riesgo de ser afectadas por el fuego.

No se han reportado personas heridas. Al sitio se enviaron seis unidades de Bomberos y una ambulancia de esa misma entidad.

Incendio afecta varias estructuras en el Barrio Carit en San José