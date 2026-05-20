Sucesos

Incendio de grandes proporciones cerca del hospital La Carit

Al menos, cinco casas en riesgo de ser alcanzadas por el fuego

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Por Sebastián Sánchez
Incendio cerca del Hospital La Carit.
Incendio cerca del Hospital La Carit. (Cortesía para La Nación/Cortesía)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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