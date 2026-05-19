Sucesos

Bomberos rescatan a 11 personas durante incendio en bodegas de reciclaje en Alajuela

Las personas rescatadas estaban durmiendo en una cuartería aledaña a las bodegas donde ocurrió el incendio, en La Guácima.

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Por Yucsiany Salazar
Un incendio en El Coco de La Guácima, Alajuela, afectó varias bodegas y provocó la evacuación de 11 personas durante la madrugada de este martes.
Un incendio en El Coco de La Guácima, Alajuela, afectó varias bodegas y provocó la evacuación de 11 personas durante la madrugada de este martes. (Bomberos/Captura de pantalla)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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