Bomberos rescatan a 11 personas durante incendio en bodegas de reciclaje en Alajuela

Un incendio en El Coco de La Guácima, Alajuela, afectó varias bodegas y provocó la evacuación de 11 personas durante la madrugada de este martes.

Un incendio afectó varias bodegas ubicadas en El Coco de La Guácima, Alajuela, donde las autoridades rescataron a 11 personas que dormían en una cuartería cercana al fuego.

La emergencia ocurrió específicamente en calle Monge, pasadas las 12:00 a. m. de este martes, lo que movilizó a unidades de las estaciones de Bomberos de Alajuela, Heredia y Belén.

Incendio en bodegas de reciclaje

Inicialmente, el reporte de Bomberos indicó que las llamas afectaban cerca de 300 metros cuadrados de una estructura donde se almacenaba aceite.

Luego, Mauricio Montero, jefe de batallón, explicó que el incendio comprometía 200 metros cuadrados de varias bodegas cerradas y que las labores de control se complicaron por el difícil acceso al lugar, el suministro de agua y la gran cantidad de materiales acumulados.

“En apariencia son bodegas de reciclaje. Ha costado bastante llegar hacia las partes profundas de la bodega”, indicó Montero.

El funcionario agregó que las 11 personas que se encontraban durmiendo en una estructura tipo cuartería, contigua a los locales, fueron evacuadas y puestas a salvo.

“En este momento tenemos el fuego confinado en una de las esquinas de la estructura y estamos tratando de liquidar los focos que tenemos”, añadió.

Hasta el momento no se reportan personas heridas y las causas del siniestro permanecen bajo investigación. Para atender la emergencia, Bomberos desplazó unidades cisterna, tanqueros y extintoras al sitio.

Este siniestro es el tercero en un lapso de siete horas. Minutos antes de las 6:00 p. m. del lunes, los bomberos atendieron un incendio de grandes dimensiones en un charral de Gravilias de Desamparados. Posteriormente, antes de las 10:00 p. m., un hombre murió durante un incendio en una vivienda ubicada en San Rafael de Heredia.