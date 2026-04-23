Bomberos encuentra mujer sin vida dentro de vivienda incendiada en Cartago

Un incendio ocurrido la tarde de este jueves en una pequeña vivienda ubicada en el barrio Guaria, en Corralillo de Cartago, cobró la vida de una mujer y dejó a otra con varias quemaduras en su cuerpo.

La alerta llegó a la 1:41 p. m. y, tras varios minutos en las labores de rescate, Bomberos confirmó que la víctima mortal, preliminarmente de 48 años, habría quedado atrapada dentro de la estructura de 120 metros cuadrados, envuelta en llamas en un 50% a su llegada.

Información preliminar apunta a que en esta casa residían la víctima mortal junto a su hija y ambas se habrían mudado al sitio hace poco tiempo. La ahora fallecida, en apariencia, tenía un problema físico que le impidió abandonar su cuarto, situado en la parte trasera de la vivienda, cuando inició el fuego.

Las llamas habrían comenzado justo en ese sector de la casa, es por ello que no se observan daños en la fachada. Fuentes confirmaron a este medio que los vecinos intentaron detener el fuego con mangueras y, aunque lograron que no se propagara a inmuebles cercanos, no pudieron evitar el desenlace.

El departamento de prensa de la institución explicó que el acceso al sitio fue complejo, pues no era posible que ingresaran las tres unidades que se trasladaron al lugar. Bomberos llegaron hasta la vivienda con al menos 100 metros de mangueras.

Colaboró en esta información Keyna Calderón, corresponsal de La Nación...