Bomberos combaten incendio forestal que amenaza 15 estructuras en Playa Lagarto, Guanacaste: vea el video

Un incendio forestal en Playa Lagarto, Santa Cruz de Guanacaste, amenaza al menos 15 estructuras y bodegas, ubicadas en zonas montañosas.

Según informó el Cuerpo de Bomberos, el fuego se ha extendido hasta puntos cercanos a varias edificaciones, lo que obligó la intervención de la unidad operativa forestal del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, que trabaja para evitar que las llamas las alcancen.

Incendio forestal en Guanacaste

“Al no existir hidrantes en este lugar, se está succionando agua de los tanques de agua de las viviendas cercanas con sistemas especiales de la Unidad Operativa”, indicó la institución.

Por el momento, los bomberos están en proceso de control del fuego, y no se reportan personas heridas.