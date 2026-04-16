Sucesos

Bomberos combaten incendio forestal que amenaza 15 estructuras en Playa Lagarto, Guanacaste: vea el video

Bomberos utilizan sistemas de succión en viviendas cercanas ante falta de hidrantes en Playa Lagarto, Santa Cruz.

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Por Yucsiany Salazar
Bomberos atienden voraz incendio forestal en Guanacaste.
Bomberos atienden voraz incendio en Guanacaste. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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