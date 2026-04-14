Sucesos

Incendio en fábrica de tarimas en Sarapiquí genera explosiones: Bomberos atiende emergencia

Bomberos atienden un incendio industral en Las Horquetas

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Por Yucsiany Salazar
Un incendio de grandes proporciones consumió este sábado un área total de 3.100 metros cuadrados en San Rafael de Alajuela
Bomberos atienden incendio de grandes proporciones. Imagen con fines ilustrativos. (Bomberos/Bomberos)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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