Incendio en fábrica de tarimas en Sarapiquí genera explosiones: Bomberos atiende emergencia

Un incendio con explosiones en una estructura industrial alarma a vecinos de Las Horquetas de Sarapiquí este martes.

El Cuerpo de Bomberos confirmó que la emergencia ocurre a 150 metros al norte de una estación de servicio, donde, según los primeros informes, hubo explosiones.

Al sitio se dirigen seis unidades de la institución mientras que otras dos ya se encuentran en la escena para controlar el fuego, el cual se ubica en una fábrica de tarimas de 3.000 metros cuadrados, según el reporte preliminar.

Por el momento no se tiene información confirmada sobre personas afectadas ni sobre las causas del incendio.

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