Bomberos y Cruz Roja atendieron falsa alarma de un niño que cayó dentro de pozo en Puriscal

Unidades de rescate del Cuerpo de Bomberos se desplazaron a Puriscal a buscar a un menor que cayó en un pozo. Sin embargo, se trataba de una falsa alarma. (imagen con fines ilustrativos). Foto:

El Benemérito Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja informaron que la tarde de este sábado recibieron la alerta de que un niño cayó en un pozo en las cavernas de Puriscal. Sin embargo, tras una revisión exhaustiva del área se determinó que se trataba de una falsa llamada, no existía ninguna emergencia en el lugar.

Tras el aviso falso, a las 6 p. m., el Cuerpo de Bomberos envió al lugar unidades de Búsqueda y Rescate Urbano, y de Rescate en Cavernas y Montañas. Mientras que la Cruz Roja despachó ambulancias básicas y avanzadas.

Ante tal situación, la Cruz Roja Costarricense hizo un llamado a la población para utilizar de manera responsable los sistemas de emergencia y los recursos institucionales. “Recordamos que realizar este tipo de acciones puede acarrear implicaciones y sanciones legales”, recalcó.

Nota de la editora: Este artículo se actualizó con nuevos datos de la Cruz Roja y de Bomberos a las 7:05 p. m. de este sábado.