Bebé de un año en condición crítica tras ataque de perro en Desamparados

Una menor de un año fue mordida por un perro en Desamparados. Imagen con fines ilustrativos.

Una bebé de un año y tres meses fue trasladada en condición crítica al Hospital Nacional de Niños (HNN) tras sufrir el ataque de un perro que la mordió en el rostro.

Según confirmó la Cruz Roja Costarricense, el incidente ocurrió en el sector de San Juan de Dios de Desamparados alrededor de las 10:52 a. m. de este lunes.

Al lugar se desplazaron una unidad de soporte básico y una de soporte avanzado para estabilizar a la menor.

Así fue el traslado de menor que sufrió ataque de perro en Desamparados

“Debido a la gravedad de sus lesiones, es trasladada en condición crítica al Hospital Nacional de Niños”, indicó la Cruz Roja.