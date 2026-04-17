Sucesos

Adulto mayor que murió tras ataque de perro en Moravia ya había sido mordido semanas antes; así lo recuerda su familia

Fernando Fernández, de 69 años, murió tras el ataque de un perro en San Jerónimo de Moravia. Familiar asegura que el animal ya lo había mordido semanas antes y buscaban trasladarlo a otro sitio.

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Por Yucsiany Salazar
17/04/2026 San Geronimo de Moravia calle el tornillal, ataque de un perro que ocasiona la muerte de un Fernando Fernández. Fotografía: Marvin Caravaca.
Fernando Fernández, de 69 años, falleció tras ser atacado por un perro en San Jerónimo de Moravia; el animal ya había mostrado conductas agresivas semanas antes. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)







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Ataque de perroMoraviaAdulto mayor
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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