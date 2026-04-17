Adulto mayor que murió tras ataque de perro en Moravia ya había sido mordido semanas antes; así lo recuerda su familia

Fernando Fernández, de 69 años, falleció tras ser atacado por un perro en San Jerónimo de Moravia; el animal ya había mostrado conductas agresivas semanas antes.

Fernando Antonio Fernández Vargas, un adulto mayor de 69 años que murió la mañana de este viernes 17 de abril producto del ataque de un perro American Staffordshire Terrier en Moravia, ya había sido atacado por el mismo animal hace poco tiempo, según relató su familia al enterarse de la tragedia.

En aquel incidente “(el perro) agarró a otro perro, ellos se metieron y mordió a dos personas, incluyéndolo a él mismo (a don Fernando)... Hace como menos de un mes,” narró Estefany Arroyo, nuera de la víctima. En ese mismo momento también resultó herido otro de los hijos del adulto mayor.

Hombre muere tras ser atacado por un perro

De acuerdo con Arroyo, el comportamiento agresivo del animal ya había encendido las alertas.

“Ya estaban procediendo, de hecho, a llevárselo, a ver qué hacían con el perro”, agregó.

El can no era propiedad de la víctima, sino de uno de un hijo menor, quien lo había llevado a la vivienda hace aproximadamente cinco meses.

“A uno le afecta mucho porque son muchos años de conocerlo, era una persona tranquila, casera. Él pasaba ahí todo el tiempo en su casa, más que ya era un adulto mayor y él estaba en este momento desempleado. A él le gustaban mucho los animales, de hecho, era muy cariñoso con ellos”, recordó su nuera.

El perro que atacó al adulto mayor fue enjaulado y trasladado a una unidad de Senasa. Foto: Yucsiany Salazar. (Yasciany Salazar/Yasciany Salazar)

Lo encontraron aún bajo ataque

La emergencia fue atendida por unidades del Cruz Roja Costarricense y el Cuerpo de Bomberos minutos antes de las 10:00 a.m., y al llegar se toparon con una escena crítica: el hombre todavía estaba siendo atacado por el animal.

“Al llegar a la escena, ya se encontraba personal de bomberos haciendo la maniobra de rescate del masculino, porque el mismo todavía se encontraba siendo atacado por el can”, relató el cruzrojista Andrew Thomas.

El perro quedó bajo custodia de Senasa, mientras las autoridades analizan lo ocurrido y definen las medidas a seguir. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

Tras lograr separar al perro y trasladar a la víctima a un sitio seguro, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

El reporte preliminar indica que Fernández presentaba múltiples heridas por mordeduras en el tórax, abdomen, piernas, cuello y rostro.

En el lugar también había otros cuatro perros de distintas razas que permanecían amarrados en un espacio reducido; sin embargo, no estuvieron involucrados en el ataque.

El perro que cometió el ataque quedó bajo custodia del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa). “Fueron varias mordeduras que le causaron la muerte y, por lo tanto, se está evaluando todo el caso completo para ver cuál es la decisión sobre el animal”, explicó el funcionario Randall Arguedas.

El ataque ocurrió en calle Tornillal, en Moravia, donde el adulto mayor residía junto a otros familiares en un terreno compartido. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

‘Me quitó uno de mis tesoros más grandes’

La noticia tomó por sorpresa a la familia. Su hijo, Leonard Fernando Fernández, relató que se enteró mientras trabajaba cuando recibió una llamada de su hermano que lo cambió todo.

“Yo andaba en mi trabajo cuando recibí la llamada de mi hermano y me indicó que mi papá estaba muy mal, que había sido atacado por el canino”, contó, a la vez que agregó que cuando iba de camino a la casa de don Fernando, recibió la lamentable noticia del fallecimiento.

Leonard recordó a su padre como una persona tranquila, sociable y muy querida.

“Dios se llevó un gran ángel. Me dejó solito aquí, me quedó mi esposa y mis hijas, pero me quitó uno de mis tesoros más grandes”, dijo Leonard.

“Le gustaba mucho cantar, cuando había fiestillas se ponía a bailar. Me dio buenos ejemplos, me enseñó a ser la persona que hoy en día gracias a Dios soy. Era una persona que no buscaba problemas, le gustaba hacer muchas amistades, contaba anécdotas a las personas que venían acá a visitarlo”, recordó.

Autoridades mantienen la investigación para determinar las circunstancias en que ocurrió el ataque en Moravia. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

Fernández era padre de ocho hijos, vecino de calle Tornillal, en San Jerónimo de Moravia desde hace más de 30 años. Él vivía en un terreno donde también residían otros familiares en viviendas cercanas -incluyendo una casa al frente y otra contigua- en una zona rodeada de naturaleza y a varios minutos de la ciudad.

En cuanto a sus cuatro mascotas, Leonard indicó que son dóciles, y que el agresivo era el American Staffordshire Terrier que atacó a su padre.

“Los otros perritos son dóciles; el más agresivo era él”, recordó Leonard.

Tras varias horas de diligencias por parte de las autoridades judiciales, minutos antes de las 2:00 p. m. llegó la unidad de Transporte Forense del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para proceder con el análisis de la escena y el levantamiento del cuerpo de don Fernando.

En ese momento, también llegaron otros de sus familiares. Mientras que la escena quedó bajo la custodia de oficiales de la Fuerza Pública.

El OIJ se hizo presente en el sitio para el levantamiento del cuerpo de la víctima. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

Casos van en aumento

Este hecho se suma a otros ataques recientes. De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, en 2025 se contabilizó una persona fallecida por esta causa, mientras que en lo que va del 2026 ya se reportan varios incidentes graves, incluyendo otro caso mortal ocurrido en febrero en San Carlos y el registrado este 17 de abril en Moravia.

26 de febrero: Un joven de 23 años murió en Cutris de San Carlos y una mujer fue trasladada estable a un centro médico.

Un joven de 23 años murió en Cutris de San Carlos y una mujer fue trasladada estable a un centro médico. 18 de febrero: Un hombre de 65 años fue trasladado crítico.

Un hombre de 65 años fue trasladado crítico. 3 de marzo: En Pavas, un menor de 6 años y una mujer adulta fueron trasladados estables al centro médico. Ese mismo día, en Atenas, una mujer de 18 años fue trasladada en condición crítica a un centro médico.

En Pavas, un menor de 6 años y una mujer adulta fueron trasladados estables al centro médico. Ese mismo día, en Atenas, una mujer de 18 años fue trasladada en condición crítica a un centro médico. 31 de marzo: Una menor de 8 años fue atendido en condición crítica en Pérez Zeledón.

Una menor de 8 años fue atendido en condición crítica en Pérez Zeledón. 17 abril: Fernando Fernández falleció en su vivienda, en Moravia.

El animal involucrado no pertenecía directamente a don Fernando, sino a uno de sus hijos, según la familia. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

Recomendaciones ante perros agresivos

Ante este tipo de situaciones, la Cruz Roja pide mantener la calma si se enfrenta a un perro agresivo, evitar correr o hacer movimientos bruscos, no invadir el espacio del animal y retroceder lentamente sin darle la espalda.

También se aconseja utilizar objetos como mochilas o bolsos como barrera y supervisar siempre a menores de edad cuando estén cerca de perros, especialmente si no los conocen.