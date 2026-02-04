Bebé de cinco meses fue asesinado a golpes en una vivienda en Upala

Un bebé de cinco meses fue asesinado a golpes, la mañana de este miércoles, en la comunidad de El Gavilán, en Aguas Claras de Upala.

Los hechos ocurrieron dentro de una vivienda de madera, donde aparentemente se encontraba una menor de 16 años con el bebé en brazos cuando personas aún sin identificar lo lanzaron al suelo y luego lo agredieron.

La Cruz Roja Costarricense informó que recibió la alerta a las 9:45 a. m. y que, además de confirmar que el menor no presentaba signos vitales, socorristas atendieron a la adolescente por una crisis de ansiedad; sin embargo, no fue necesario su traslado a un centro médico.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial quedaron a cargo de la escena para iniciar las pesquisas del caso.