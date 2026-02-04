Sucesos

Bebé de cinco meses fue asesinado a golpes en una vivienda en Upala

Una adolescente de 16 años habría presenciado los hechos

Por Natalia Vargas
Pies de bebé
Bebé fue declarado fallecido este martes en Upala. (iStock)







