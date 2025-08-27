Sucesos

Banda Los Monitos es condenada a 210 años de cárcel

Grupo operaba en Nosara de Nicoya, donde almacenaban drogas, armas y asesinaron a una mujer

Por Yeryis Salas
La Fuerza Pública tuvo información sobre el sitio donde estaban los sospechosos del homicidio atrincherados y con ayuda del OIJ y la Fiscalía se les detuvo. Foto: Cortesía MSP.
La Fuerza Pública tuvo información sobre el sitio donde estaban los sospechosos del homicidio atrincherados y con ayuda del OIJ y la Fiscalía se les detuvo. Foto: Cortesía MSP.







