Banda Los Monitos es condenada a 210 años de cárcel

La Fuerza Pública tuvo información sobre el sitio donde estaban los sospechosos del homicidio atrincherados y con ayuda del OIJ y la Fiscalía se les detuvo. Foto: Cortesía MSP.

Seis miembros de la banda criminal Los Monitos fueron condenados a un acumulado de 210 años de cárcel, este miércoles en el Tribunal Penal de Nicoya.

A tres de los imputados, de apellidos Blanco Orias, Leiva Waters y Brizuela Obando, se les impuso 58 años de prisión por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio, almacenamiento y tenencia ilegal de armas.

Otros dos encartados, Gutiérrez Freer y Baltodano Torres, fueron condenados a 11 años por almacenamiento y tenencia ilegal de armas; mientras que Alfaro Delgado recibió una condena de 14 años por esos mismos delitos.

LEA MÁS: Juicio contra ‘Los Lara’ concluye con 13 condenas; tres reciben pena máxima

El Ministerio Público señaló que la banda se organizó para almacenar marihuana y cocaína, en Nosara de Nicoya, y además manejaban armas de fuego sin contar con los permisos correspondientes.

El homicidio

La madrugada del 2 de mayo del 2024, Blanco, Leiva y Brizuela entraron armados a una casa en Nosara en búsqueda de un hombre de apellido Zúñiga, quien en apariencia les debía dinero. Al no encontrarlo discutieron con María José Sánchez Cortés, de 39 años y madre de seis hijos, y la mataron al dispararle 17 veces.

En la huida, también abrieron fuego contra un guarda de seguridad privada que al escuchar los disparos realizó una ronda de supervisión. El hombre, de apellido Murillo, fue trasladado con un impacto de bala en una pierna al Hospital La Anexión.

Horas después, agentes de la Fuerza Pública, en coordinación con la Policía Judicial y la Fiscalía, desplegaron un operativo en una vivienda a kilómetro y medio de donde ocurrió el homicidio.

Al rodear la casa, las personas intentaron darse a la fuga; sin embargo, gracias a la rápida acción de los oficiales lograron detener a los tres sospechosos del homicidio y a tres hombres más, quienes ya eran investigados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), informó en aquel momento Elder Monge, director regional de la Fuerza Pública.