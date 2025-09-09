Banda del acetileno fue grabada por cámaras de vigilancia horas antes de millonario robo en un Palí de Talamanca

Sospechosos fueron captados por cámaras de seguridad del Palí de Talamanca.

Imágenes contenidas en el expediente judicial relacionado con el robo de casi ¢50 millones de un supermercado Palí, muestran a sospechosos de integrar la banda del acetileno horas antes de la sustracción.

Por ese caso, la sección de robos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía Adjunta de Limón allanaron las casas de seis imputados en la causa, incluyendo la de una mujer de apellidos Granados Chavarría, exempleada de la cadena Walmart y, según la Fiscalía, líder de la organización criminal.

Sospechosos fueron captados por cámaras de seguridad del Palí de Talamanca. (La Nación/Cortesía/Cortesía)

En los vídeos que fueron claves para que las autoridades identificaran a los sospechosos, se muestran cuatro hombres que ingresan al Palí de Hone Creek en Talamanca de Limón, al parecer mientras hacían labores de inteligencia.

El millonario robo ocurrió el 19 de abril a eso de las seis de la mañana, horas antes, específicamente entre la 1:43 p. m., y las 7:58 p. m., del día anterior a que ocurriera el atraco, al menos cuatro de los sujetos fueron grabados por las cámaras de vigilancia del local.

En uno de los videos se aprecia un vehículo estilo hatchback en el que había al menos dos hombres, de acuerdo con la Policía Judicial, lograron establecer que la exempleada de Walmart fue vista en un vehículo conversando con unos sujetos.

Tras las acciones de este martes, las autoridades detuvieron a cinco imputados de apellidos Alvarado Centeno, Carmona Montero, Meléndez Acuña, Alvarado Moya y la mujer Granados Chavarría.

Un hombre de apellidos Barrantes Barboza, vecino de León XIII en Tibás, quien es el segundo al mando de la organización, permanece en fuga.