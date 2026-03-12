Sucesos

Bebé de casi dos años falleció tras balacera en Quepos

Otras dos personas adultas también resultados heridas. OIJ permanece en la escena

Por Yucsiany Salazar
Todos fueron trasladados en un vehículo particular al hospital. (Foto: Edgar Chinchilla, corresponsal GN)







Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

