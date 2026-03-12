Bebé de casi dos años falleció tras balacera en Quepos

Todos fueron trasladados en un vehículo particular al hospital.

Un menor de un año y nueve meses falleció tras una balacera en Quepos, y otros dos menores resultaron con lesiones, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La Cruz Roja Costarricense recibió el reporte de la emergencia a las 9:18 p.m. de este miércoles 11 de marzo, sobre varias personas heridas en La Inmaculada, en Quepos.

Cuando las unidades llegaron al sitio, no se ubicaron pacientes en la escena, ya que las víctimas habían sido trasladadas en un vehículo particular al hospital local.

De acuerdo con el reporte inicial, en el incidente resultaron afectados tres menores de 1, 5 y 8 años, además de una mujer de apellido Barrantes (25 años) y un hombre de apellido López (28 años).

La versión preliminar del OIJ indica que el menor fallecido presentaba una herida de bala en la cabeza. Los otros dos niños no sufrieron impactos de proyectil, pero sí presentan rasguños producto del ataque.

El suceso ocurrió cuando las víctimas se disponían a ingresar a una vivienda; en ese momento, desde un vehículo en movimiento, les dispararon en reiteradas ocasiones.

El niño murió poco después de su ingreso al centro médico, donde permanecen los adultos heridos.

Por el momento, no hay personas detenidas, y el caso se mantiene en investigación.