Balacera en las afueras de colegio en Moravia durante recreo obliga a activar protocolos para resguardar a estudiantes

Una balacera se registró en las cercanías del Colegio Saint Francis, en Moravia, lo que obligó a la institución a activar protocolos de seguridad. (Imagen con fin ilustrativo)

Una balacera registrada la mañana de este miércoles en las afueras del Colegio Saint Francis, en Moravia, obligó a activar protocolos de seguridad mientras los estudiantes se encontraban en recreo.

El incidente ocurrió alrededor de las 9 a. m., según reportes de padres de familia que alertaron sobre detonaciones en las cercanías del centro educativo.

Consultada por La Nación, una fuente del colegio indicó que el hecho se produjo fuera de la institución y no tuvo relación directa con el centro educativo.

“En teoría sí fue algo que se dio fuera de la institución, nada que ver con la institución, pero sí tuvimos que hacer protocolos para resguardar la seguridad de los estudiantes”, señaló.

Ante la situación, el centro educativo aplicó sus protocolos, que incluyen resguardar a los estudiantes en zonas seguras, mantener la calma y coordinar con las autoridades correspondientes.

Los estudiantes permanecieron en áreas protegidas mientras se verificaba lo ocurrido y se garantizaba su seguridad.

Padres de familia preocupados

Una madre de familia relató la situación vivida durante el incidente y expresó su preocupación por la seguridad en los alrededores de los centros educativos.

“Esta mañana, alrededor de las 9:00 a. m., ocurrió una balacera en las afueras del colegio donde estudia mi hija, justo en el momento en que los estudiantes se encontraban en recreo, esto pudo haber terminado en una tragedia”, indicó.

La madre añadió que, aunque no hubo personas heridas, el hecho genera inquietud sobre las condiciones de seguridad en espacios frecuentados por menores de edad.

El Colegio Saint Francis afirmó que ningún estudiante resultó afectado y que, una vez controlada la situación, las clases continuaron con normalidad.

De acuerdo con lo indicado por el centro educativo, es la primera vez que enfrentan una situación de este tipo en las cercanías.