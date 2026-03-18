Sucesos

Balacera en las afueras de colegio en Moravia durante recreo obliga a activar protocolos para resguardar a estudiantes

Hecho ocurrió alrededor de las 9 a. m. y generó preocupación entre padres de familia

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Por Cristian Mora
15 de julio del 2025. Barrio González Lahman. 18:00 hrs. El OIJ en coordinación con la Fuerza Pública realiza la recolección de indicios en la escena del crimen de un homicidio ocurrido en el barrio González Lahman estar tarde a las 4:15 minutos. En la escena fueron capturados dos sospechosos y decomisadas dos armas de fuego. En la foto: Autoridades del OIJ y la Fuerza Púbica investigan la escena del crimen. Foto: Albert Marín
Una balacera se registró en las cercanías del Colegio Saint Francis, en Moravia, lo que obligó a la institución a activar protocolos de seguridad. (Imagen con fin ilustrativo) (Albert Marin/Homicidio en barrio González La)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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