Balacera en Desamparados deja dos hombres heridos

Dos hombres resultaron heridos tras recibir varios disparos la noche de este martes 17 de marzo en San Miguel de Desamparados, San José.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:46 p.m., cuando las víctimas, identificadas como un hombre de apellido Gamboa, de 72 años, y otro de apellido Maradiaga, de 51, se encontraban afuera de una vivienda, en vía pública.

Según la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), dos hombres que se desplazaban en motocicleta se acercaron y, sin mediar palabra, les dispararon en reiteradas ocasiones y huyeron del lugar.

Un video que circula en redes sociales muestra cómo quedó la escena luego de lo sucedido.

Ambos heridos fueron trasladados en un vehículo particular al Hospital San Juan de Dios.

Oficiales de la Fuerza Pública acudieron al sitio tras el incidente. El caso permanece bajo investigación para determinar el móvil del ataque y dar con los responsables.