Sucesos

Balacera en Desamparados deja dos hombres heridos

Dos hombres de 72 y 51 años fueron atacados a balazos cuando estaban en vía pública. OIJ identificó a las víctimas.

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Por Yucsiany Salazar
Imagen con fines ilustrativos. (Foto: Edgar Chinchilla, corresponsal GN)







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DesamparadosOIJ
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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