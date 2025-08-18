Balacera dejó dos heridos en Sagrada Familia

Una balacera en Sagrada Familia, San José, dio como resultado dos hombres heridos, uno de ellos en condición de gravedad.

LEA MÁS: En menos de un día, dos balaceras mortales sacuden al país: la última en Tibás

Fuentes policiales confirmaron a La Nación que uno de ellos, de apellido Ramírez, recibió impactos de bala en la cabeza, la cara y el tórax. Primero trasladado en un vehículo particular a la clínica Solón Núñez en Hatillo. De ahí fue llevado al Hospital San Juan de Dios para ser atendido. Permanecía en condición roja.

El otro sujeto, de apellido Valverde, recibió dos disparos en el pie. Sus heridas son moderadas.

La balacera en Sagrada Familia dio como resultados dos heridos. Uno de ellos está grave en el hospital. Imagen con fines ilustrativos

En el lugar del incidente la Fuerza Púbica encontró 16 casquillos de bala y un proyectil de alto calibre.