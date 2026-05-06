Aviso del IMN alerta por lluvias intensas y tormentas en varias regiones de Costa Rica este miércoles

El IMN advirtió sobre lluvias intensas y tormentas en el Pacífico Central y Sur, con riesgo de inundaciones y fuertes ráfagas de viento.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este miércoles 6 de mayo se presentarán aguaceros y tormentas eléctricas en el Pacífico Central y Sur durante la tarde y parte de la noche.

La entidad previó acumulados de lluvia entre 30 y 60 milímetros en periodos de seis horas, con montos superiores en sectores localizados. A modo de ejemplo, un aguacero normal genera unos 30 mm de lluvia en un periodo de entre 3 y 6 horas.

El aviso meteorológico indicó que las condiciones responden al elevado contenido de humedad en la región y a efectos locales que favorecerán la formación de nubosidad. Durante la mañana predominó un cielo entre poco y parcialmente nublado, acompañado de chubascos aislados cerca de las costas del Pacífico Central, Pacífico Sur y el Caribe.

Para la tarde, el IMN estimó desarrollos nubosos más densos en el Pacífico Sur, Pacífico Central y alrededores del Golfo de Nicoya. Además, no descartó lluvias aisladas en el Valle Central, montañas del Caribe y la zona norte. Los episodios de lluvia podrían extenderse durante la noche, especialmente en el Pacífico y el sur de la península de Nicoya.

La institución pidió precaución en zonas propensas a inundaciones debido a la posible saturación de alcantarillas y quebradas. También alertó sobre el riesgo de ráfagas de viento asociadas a tormentas eléctricas, las cuales podrían alcanzar hasta 80 km/h en casos aislados y provocar caída de ramas, tendido eléctrico u otros objetos.

El IMN destacó que las cuencas del Pacífico Sur requieren especial atención por el aumento en la saturación de los suelos tras las lluvias registradas en los últimos días.