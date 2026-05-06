Sucesos

Aviso del IMN alerta por lluvias intensas y tormentas en varias regiones de Costa Rica este miércoles

El IMN advierte sobre tormentas eléctricas, fuertes ráfagas de viento y riesgo de inundaciones durante la tarde y noche

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Por Silvia Ureña Corrales
27/06/2024 San José. La lluvia volvió a ser protagonista este jueves a mediodía. Paraguas, sombrillas y capas fueron necesarias para lidiar con el clima predominante en la estación lluviosa. Foto: Rafael Pacheco Granados
El IMN advirtió sobre lluvias intensas y tormentas en el Pacífico Central y Sur, con riesgo de inundaciones y fuertes ráfagas de viento. (Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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