Avioneta cae en finca en Guanacaste: video muestra lo que hicieron los cuerpos policiales tras hallarla vacía

Una avioneta monomotor que cayó este domingo en Bagaces, Guanacaste, fue destruida horas después de haber sido encontrada sin ocupantes a bordo y con varias pichingas con combustible dentro de la aeronave.

Un video en poder de La Nación muestra el momento en que una excavadora del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) compacta los restos de la avioneta hasta dejarlo completamente inservible. Esto tras la aprobación de la Fiscalía.

La aeronave había sido localizada en una finca de difícil acceso, según informo el Ministerio de Seguridad Pública.

Destrucción de la avioneta hallada en Guanacaste

La alerta inicial mencionó la caída de un avión pequeño y movilizó a varias unidades del Servicio de Vigilancia Aérea, la Policía de Fronteras, Guardacostas y Fuerza Pública.

Al llegar al sitio, los oficiales encontraron el monomotor siniestrado y vacío. Durante la inspección, hallaron varias pichingas con combustible dentro de la estructura, aunque no se ubicaron drogas ni otros ilícitos.

El impacto provocó, además, la interrupción del servicio eléctrico en sectores cercanos, luego de que la aeronave colisionara contra un tendido de alta tensión. Personal del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) se desplazó al sitio para restablecer la energía.

Mientras tanto, unidades aéreas y terrestres de Vigilancia Aérea y Policía de Fronteras realizaron sobrevuelos y recorridos en zonas montañosas cercanas para tratar de ubicar a los ocupantes, quienes hasta este lunes no habían sido localizados.