Reportan caída de avioneta en Guanacaste; esto hallaron los cuerpos policiales al llegar al sitio

Aeronave cayó en una finca en Bagaces de Guanacaste; un reporte alertó a las autoridades

Por Cristian Mora
Avioneta en Guanacaste
La aeronave fue localizada sin tripulantes en una finca de Bagaces, lo que activó un operativo de búsqueda en toda la zona. (Ministerio de Seguridad Pública/Cortesía)







