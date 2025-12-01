Reportan caída de avioneta en Guanacaste; esto hallaron los cuerpos policiales al llegar al sitio

La aeronave fue localizada sin tripulantes en una finca de Bagaces, lo que activó un operativo de búsqueda en toda la zona.

Este domingo, distintos cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública atendieron la caída de una avioneta en Bagaces, en Guanacaste. Un reporte alertó sobre la supuesta caída de un avión pequeño en una zona de difícil acceso.

De inmediato, el Servicio de Vigilancia Aérea, la Policía de Fronteras, Guardacostas y la Fuerza Pública desplegaron equipos de respuesta. Al llegar a la finca, los oficiales encontraron un avión monomotor siniestrado y sin ocupantes a bordo.

Durante la inspección, las autoridades localizaron varias pichingas con combustible dentro de la aeronave. No se hallaron estupefacientes.

El impacto del avión provocó además una interrupción del servicio eléctrico en sectores cercanos, debido a que la aeronave colisionó contra un tendido de alta tensión. Personal del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) se desplazó al sitio para restablecer la energía.

Tanto la Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea como la Policía de Fronteras realizaron sobrevuelos y recorridos en la zona montañosa aledaña con el objetivo de localizar a los tripulantes, quienes hasta el momento no han sido ubicados.

La Fiscalía autorizó la destrucción de la aeronave, labor que será ejecutada por el Ministerio de Seguridad Pública en las próximas horas.

Por ahora, la Policía mantiene bajo custodia la escena y continúa con las labores de inspección mientras avanza la búsqueda de los ocupantes.