Aviones de Texas ya están en Costa Rica para posible extradición de Celso Gamboa y alias Pecho de Rata

El exmagistrado Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de Rata, serán extraditados a Estados Unidos por presunto narcotráfico.

Dos aviones procedentes del estado de Texas, en Estados Unidos, aterrizaron la tarde de este jueves en el aeropuerto Juan Santamaría.

Vuelo de Texas llega al Juan Santamaría para extracción de Celso Gamboa y Pecho de Rata

Fuentes confirmaron a La Nación que las aeronaves llegaron con la misión de llevar a cabo la extradición del exmagistrado penal, Celso Gamboa, y del exconvicto Edwin López, alias Pecho de Rata. Los dos nacionales serán llevados a Estados Unidos para que enfrenten, en Texas, una causa por narcotráfico.

El vuelo N4982R aterrizó a las 3:46 p. m. en el aeropuerto Juan Santamaría. (Cortesía/Cortesía)

El primero de ellos, con número de vuelo N4982R, aterrizó a las 3:46 p. m. Esta aeronave salió de Fort Worth, Texas, este 19 de marzo con destino a Brownsville, una ciudad situada en ese mismo estado.

La trayectoria continuó hacia la ciudad de Guatemala y culminó en Costa Rica.

La segunda aeronave, un Cessna Citation N901K, aterrizó hace aproximadamente 40 minutos. El avión proviene de McAllen, en Texas, y puede volar entre los 39 y los 45 mil pies (11.887 y 13.716 metros).