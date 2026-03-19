Aviones de Texas ya están en Costa Rica para posible extradición de Celso Gamboa y alias Pecho de Rata

Dos aviones procedentes del estado de Texas, en Estados Unidos, aterrizaron la tarde de este jueves en el aeropuerto Juan Santamaría.
Fuentes confirmaron a La Nación que las aeronaves llegaron con la misión de llevar a cabo la extradición del exmagistrado penal, Celso Gamboa, y del exconvicto Edwin López, alias Pecho de Rata. Los dos nacionales serán llevados a Estados Unidos para que enfrenten, en Texas, una causa por narcotráfico.
El primero de ellos, con número de vuelo N4982R, aterrizó a las 3:46 p. m. Esta aeronave salió de Fort Worth, Texas, este 19 de marzo con destino a Brownsville, una ciudad situada en ese mismo estado.
La trayectoria continuó hacia la ciudad de Guatemala y culminó en Costa Rica.
La segunda aeronave, un Cessna Citation N901K, aterrizó hace aproximadamente 40 minutos. El avión proviene de McAllen, en Texas, y puede volar entre los 39 y los 45 mil pies (11.887 y 13.716 metros).