Autoridades vuelven a intervenir cuartería en San José y decomisan drogas, armas blancas y cerca de ¢800.000 en efectivo

Un operativo policial en Avenida 7, calles 6 y 8 de San José permitió el decomiso de más de 1.400 dosis de droga y la detención de un sospechoso vinculado a la venta de estupefacientes.

La Fuerza Pública en conjunto con otras autoridades policiales realizaron un operativo en el distrito de Merced, en San José, donde se decomisó droga, armas, dinero en efectivo y equipo de comunicación en una cuartería que, según las investigaciones, habría funcionado como un punto de distribución de estupefacientes.

Los operativos se realizaron en Avenida 7, calles 6 y 8 de la capital.

Durante la intervención, los oficiales incautaron:

1.430 dosis de crack

7 dosis de cocaína

75 puchos

13 gramos de marihuana

Además, ¢775.900 en efectivo, dinero que se presume estaría relacionado con la venta de drogas en la zona.

En el inmueble también fueron hallados 23 proyectiles calibre 22, tres armas de juguete y 28 armas blancas.

También, se decomisaron dos radios de comunicación y nueve teléfonos celulares, elementos que podrían haber sido utilizados para coordinar actividades ilícitas principalmente al narcomenudeo, delitos contra la vida y la propiedad.