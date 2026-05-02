Sucesos

Autoridades vuelven a intervenir cuartería en San José y decomisan drogas, armas blancas y cerca de ¢800.000 en efectivo

Los operativos se realizaron en Avenida 7, calles 6 y 8 de la capital. Delincuentes ocultaban casi ¢ 800.000 en efectivo.

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Por Libia Solano Meza
Un operativo policial en Avenida 7, calles 6 y 8 de San José permitió el decomiso de más de 1.400 dosis de droga y la detención de un sospechoso vinculado a la venta de estupefacientes.
Un operativo policial en Avenida 7, calles 6 y 8 de San José permitió el decomiso de más de 1.400 dosis de droga y la detención de un sospechoso vinculado a la venta de estupefacientes. (Ministerio de Seguridad Pública/Ministerio de Seguridad Pública)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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