Sucesos

A juicio sospechosos de esconder más de 32.000 pastillas de éxtasis con cafeína en ventanita de ‘minisúper’ en San José

Los hombres permanecen detenidos desde febrero del 2025, cuando se les incautó el cargamento de droga

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Por Natalia Vargas
20.000 dosis de fentanilo decomisado por la PCD en Tierra Dominicana, San José, el 4 de febrero.
La droga decomisada en Tierra Dominicana, en San José, se comercializaba como pequeñas pastillas de colores estridentes. (Foto: Ministerio Público/Foto: Ministerio Público)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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