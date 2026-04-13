A juicio sospechosos de esconder más de 32.000 pastillas de éxtasis con cafeína en ventanita de ‘minisúper’ en San José

Dos hombres de apellidos Núñez y Quesada son los principales sospechosos de almacenar más de 32.000 pastillas de éxtasis con cafeína dentro de una ventanita de un minisúper en Tierra Dominicana, en San José.

Los sujetos, detenidos en febrero del 2025 tras el decomiso del alijo, irán a juicio por el presunto delito de infracción a la Ley de Psicotrópicos en el Tribunal Penal de San José, los días 16 y 17 de abril.

La investigación en contra de estas personas inició luego de que la Policía de Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) alertó a la Policía de Control de Drogas (PCD) de un posible punto de distribución en el centro de San José desde donde, en apariencia, se estaba comercializando la droga sintética.

Inicialmente, la PCD reportó que las pastillas eran de fentanilo, un opioide sintético que es 50 veces más potente que la heroína y que causa unas 70.000 muertes al año solo en Estados Unidos. Sin embargo, en abril de ese mismo año, el entonces subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, indicó que no se trataba de esta droga zombi, sino de una mezcla de éxtasis y cafeína.

“El dictamen (forense) ya salió y dio negativo, entonces ahí nos damos una lucecita de tranquilidad (...) y una lucecita de tranquilidad en el sentido de esa sustancia como tal, pero evidentemente esa cantidad de dosis de éxtasis es considerable”, manifestó entonces Soto a este medio.

Las pastillas decomisadas eran pequeñas, como del tamaño de una lenteja y con colores como fucsia, morado, celeste y turquesa.

Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José, otro de los cuerpos involucrados en esta operación, precisó en ese momento que la droga no parecía ser para venta al menudeo, sino que la información confidencial hacía referencia a un solo comprador.

“Llama la atención la cantidad de drogas sintéticas que estaban en un solo cargamento, que iba a ser procesado en una sola transacción, pues da cuenta del consumo que podría tener esta sustancia, que es muchísimo más dañina que el cigarrillo de marihuana, la cocaína o el crack”, dijo.

El éxtasis, conocido químicamente como MDMA, es una droga sintética con propiedades estimulantes que es conocida por su capacidad de intensificar las emociones positivas y disminuir la ansiedad social. Su uso conlleva riesgos como deshidratación, hipertermia y daños neurológicos a largo plazo.

En 2025 se llevaron a cabo varios decomisos de drogas sintéticas, entre ellos una incautación de 51 kilos y 10 gramos, valorados en alrededor de $3 millones. A ese decomiso se suman más de 80 kilos incautados por oficiales del Ministerio de Seguridad Pública a lo largo del año.

Para Vladimir Muñoz, subdirector a. i. del OIJ, las incautaciones se ese año fueron reveladoras, pues evidenciaron que organizaciones dedicadas al tráfico internacional de cocaína y marihuana también tienen en su posesión gran cantidad de sustancias sintéticas.