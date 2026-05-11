Sucesos

Autoridades descartan presencia de explosivos en colegio de Puriscal

La alerta ingresó la mañana de este lunes

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Por Natalia Vargas
Explosivos en colegio de Puriscal
Las autoridades policiales se mantuvieron más de una hora en el sitio. (Cruz Roja/Cortesía)







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explosivosColegio Técnico Profesional Puriscal
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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