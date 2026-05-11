Autoridades descartan presencia de explosivos en colegio de Puriscal

Las autoridades policiales se mantuvieron más de una hora en el sitio.

La Cruz Roja, el Organismo de Investigación Judicial y la Fuerza Pública atendieron, la mañana de este lunes, el reporte de un bulto con aparentes explosivos dentro de las instalaciones del Colegio Técnico Profesional de Puriscal.

Luego de que funcionarios de la Unidad Especial de Intervención (UEI) del Ministerio de Seguridad Pública revisaron el salveque, descartaron cualquier tipo de amenaza.

La alerta ingresó a través del 9-1-1 y socorristas se mantuvieron en el colegio aproximadamente una hora y media como medida de precaución, en caso de que hubiera sido necesario brindar atención a alguna persona en la escena.

A las 10:58 a. m. el Ministerio de Educación Pública informó que el centro educativo activó protocolos de seguridad, pero no hubo reporte de suspensión de lecciones.