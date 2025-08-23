Autobús cayó de puente sobre río Barranca; conductor fue trasladado a hospital de Puntarenas

Un autobús se salió de la vía y cayó del puente sobre el río Barranca, en Puntarenas, la tarde de este viernes 22 de agosto. El conductor, de 49 años, y único ocupante, fue trasladado al Hospital Monseñor Sanabria, en esa provincia.
