Autobús cayó de puente sobre río Barranca; conductor fue trasladado a hospital de Puntarenas

Un autobús se salió de la vía y cayó del puente sobre el río Barranca, en Puntarenas, la tarde de este viernes 22 de agosto. El conductor, de 49 años, y único ocupante, fue trasladado al Hospital Monseñor Sanabria, en esa provincia.

La Cruz Roja informó de que la alerta del incidente la recibió a las 4:24 p. m. Al sitio del percance fueron enviadas cinco ambulancias y un camión de rescate.

“Al llegar, se identifica que dentro del autobús se encuentra solo un ocupante, su conductor”, dijo Jorge Matamoros, coordinador operativo regional de la Cruz Roja.

LEA MÁS: Policía fallece en violento choque con alcantarilla

Para la atención de esta emergencia, Bomberos desplegó unidades de la estación de Esparza y personal de la Unidad de Rescate Acuático de la zona Pacífico central.

“Se hace el rescate efectivo de una persona ubicada dentro del autobús. No hay más personas involucradas en el accidente”, detallaron los bomberos.