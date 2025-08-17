Policía fallece en violento choque con alcantarilla

Hombre fallecido en choque contra alcantarilla fungía como policía en la delegación de Mercedes Norte, Heredia.

Un oficial de la Fuerza Pública falleció luego de que el carro que conducía chocara contra una alcantarilla, en Horquetas de Sarapiquí, en Heredia.

Cruz Roja atendió el incidente minutos después de las 3 a. m. de este domingo. Por motivos que se desconocen, el hombre perdió el control del vehículo, que se desvió hacia la derecha de la carretera y chocó contra la alcantarilla de una entrada.

Trascendió que el fallecido es un oficial de la Fuerza Pública de apellidos Centeno Céspedes y 28 años de edad.

Los acontecimientos ocurrieron frente a la ruta 4 que lleva de Guápiles a Sarapiquí, frente al restaurante La Familia.

Al sitio llegó una ambulancia de la Cruz Roja, no obstante, cuando arribaron Centeno ya había fallecido.

Al parecer, el fallecido laboraba como policía del Ministerio de Seguridad Pública en la base de Mercedes Norte, en Heredia.

