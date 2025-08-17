Accidentes

Policía fallece en violento choque con alcantarilla

Trabajaba como oficial de la Fuerza Pública en Heredia

Por Reyner Montero, corresponsal
Hombre fallecido en choque contra alcantarilla fungía como policía en la delegación de Mercedes Norte, Heredia. (Reyner Montero/Corresponsal)







