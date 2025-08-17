Sucesos

Rescate en el cerro Chirripó: adulto mayor de 83 años requirió ayuda de socorristas

Cuerpo de Bomberos desplazó a la zona la unidad especializada en búsqueda y rescate en cavernas y montañas

Por Roger Bolaños Vargas
Luego de recibir una solicitud de apoyo de Rescate Urbano Costa Rica para extraer a un adulto mayor de 83 años, quien fue ubicado en El Chirripó, nuestra Unidad Especializada en Búsqueda y Rescate en Cavernas y Montañas, se sumó desde las 3 de esta mañana a las operaciones de extracción.
Adulto mayor de 83 años tuvo que ser trasladado en camilla. (Bomberos/Bomberos)







