Rescate en el cerro Chirripó: adulto mayor de 83 años requirió ayuda de socorristas

Adulto mayor de 83 años tuvo que ser trasladado en camilla.

Un adulto mayor de 83 años de edad fue rescatado del cerro Chirripó, la montaña más alta del país, la madrugada de este domingo 17 de agosto.

Según comunicó el Cuerpo de Bomberos, tras recibir la alerta del adulto mayor en problemas, a las 3 de la madrugada desplazaron al lugar a la Unidad Especializada en Búsqueda y Rescate en Cavernas y Montañas.

Tras una larga travesía y con la colaboración de socorristas del grupo Rescate Urbano Costa Rica, los bomberos lograron poner al hombre en un lugar seguro.

Hasta el momento se desconoce por qué el adulto mayor requirió colaboración de los socorristas.

Noticia en desarrollo