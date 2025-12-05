Aumento de la humedad provocará lluvias matutinas este sábado en Costa Rica

Sábado con lluvias matutinas en Caribe, zona norte y Valle Central por aumento de la humedad según el IMN

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este sábado 6 de diciembre se registrará un aumento moderado de la humedad sobre el sur de Centroamérica, lo que generará mayor probabilidad de lluvias durante la mañana y la tarde en varias regiones del país.

Este patrón estará acompañado por vientos alisios de intensidad moderada, con algunas ráfagas ocasionales durante las primeras horas del día, que perderán fuerza conforme avance la tarde.

Durante la madrugada, el cielo se mantendrá mayormente despejado en las regiones del Pacífico y la vertiente Caribe. Sin embargo, con el avance de la mañana, se prevé nubosidad parcial acompañada de lluvias ocasionales en zonas como el Caribe norte y sur, la zona norte y el Valle Central. La influencia de la humedad generará condiciones propicias para lluvias especialmente en sectores montañosos y sus cercanías.

En el Valle Central, se anticipa un cielo poco a parcialmente nublado con posibles lluvias hacia la tarde, en especial en áreas elevadas. San José registrará una temperatura mínima de 16,5 °C y una máxima de 24,9 °C, mientras que en Heredia se espera una máxima de 25,2 °C.

La región del Pacífico norte presentará un ambiente caluroso y despejado durante la mañana. No obstante, el ingreso de humedad favorecerá la aparición de nubosidad total y lluvias dispersas en la tarde, incluso sobre Guanacaste. En Nicoya, las temperaturas oscilarán entre los 21,3 °C y los 33,5 °C.

En el Pacífico central y sur, la jornada iniciará con cielos despejados. A partir de la tarde, se prevé nubosidad parcial con chubascos aislados en sectores como Parrita, donde las temperaturas irán desde los 16,5 °C hasta los 30,3 °C. Golfito tendrá valores entre los 20,8 °C y los 27,5 °C.

La vertiente Caribe experimentará precipitaciones ocasionales desde la mañana, principalmente en el sector norte y zonas montañosas. En Guápiles se esperan temperaturas de 21,4 °C a 27,3 °C, mientras que en Limón oscilarán entre los 21,6 °C y los 27,6 °C.

En la zona norte, se espera un cielo parcialmente nublado durante la mañana con lluvias aisladas en sectores montañosos. En la tarde, la nubosidad aumentará y podrían presentarse lluvias dispersas. Ciudad Quesada registrará una temperatura mínima de 15,5 °C y una máxima de 25,5 °C.

El IMN destacó que los aguaceros aislados con tormenta podrían desarrollarse en la vertiente del Pacífico, especialmente durante el periodo vespertino, por lo que se recomienda mantenerse atento ante cambios en las condiciones atmosféricas.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:40 a. m. y se ocultará a las 5:15 p. m. La fase lunar avanzará hacia cuarto menguante.