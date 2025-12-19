Sucesos

Atención usuarios del tren a Cartago: Incofer anuncia qué pasará este viernes tras descarrilamiento en Ochomogo

Un tren se descarriló la noche de este jueves en Ochomogo, Cartago

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Tren, estación de Cartago
Un tren se descarriló esta noche en Cartago. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
IncofertrendescarrilamientoCartago
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.