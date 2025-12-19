Atención usuarios del tren a Cartago: Incofer anuncia qué pasará este viernes tras descarrilamiento en Ochomogo

Un tren se descarriló esta noche en Cartago.

El Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) informó de que los servicios con destino a Cartago se encuentran programados preliminarmente con normalidad este viernes 19.

No obstante, los trenes marcados con franja amarilla (en la siguiente imagen) operarán con capacidad reducida, transportando hasta 372 pasajeros.

Este será el funcionamiento de los trenes en Cartago este viernes 19 de diciembre. Los servicios marcados con la franja amarilla operarán con capacidad reducida. (Incofer/Incofer)

Las cuadrillas de trabajo y el equipo técnico de Incofer permanecen en el sitio para atender la situación y restablecer la vía lo antes posible.

El ajuste en el servicio se da tras el descarrilamiento de un tren en Ochomogo, Cartago, que generó la cancelación temporal de algunos recorridos, según reportes preliminares de Incofer.