Sucesos

Atención si tiene planes este sábado: humedad alta traerá lluvias vespertinas en varias regiones de Costa Rica

Una vaguada de altura y la zona de convergencia intertropical provocarán aguaceros intensos y tormentas eléctricas después del mediodía

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
Este sábado habrá lluvias con tormentas eléctricas en el Pacífico, la zona norte y el Valle Central, según el IMN. (Gabriela Téllez)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGclimaclima en Costa RicaIMN
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.