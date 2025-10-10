Atención si tiene planes este sábado: humedad alta traerá lluvias vespertinas en varias regiones de Costa Rica

Este sábado habrá lluvias con tormentas eléctricas en el Pacífico, la zona norte y el Valle Central, según el IMN.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) anunció que este sábado 11 de octubre persistirá la alta humedad en el país, favoreciendo condiciones lluviosas por la interacción de una vaguada de altura con la zona de convergencia intertropical.

Durante la madrugada y la mañana, se desarrollarán lluvias costeras sobre el Pacífico. En la tarde y la noche, la nubosidad de alto desarrollo vertical cubrirá buena parte del país, provocando aguaceros acompañados de tormentas eléctricas.

En el Valle Central, el cielo se mantendrá parcialmente nublado en las primeras horas del día. Por la tarde se prevén aguaceros con tormenta, especialmente en sectores montañosos. San José tendrá una mínima de 17,7 °C y una máxima de 25,6 °C.

El Pacífico Norte presentará nubosidad parcial por la mañana, con posibilidad de lluvias costeras en la península. En la tarde y la noche habrá aguaceros intensos y tormentas. Puntarenas registrará temperaturas entre los 23,7 °C y los 35,6 °C.

En el Pacífico Central, se anticipan lluvias costeras en la madrugada. El resto del día estará nublado, con aguaceros fuertes en la tarde y noche. Parrita tendrá una mínima de 16,9 °C y una máxima de 30,2 °C.

Para el Pacífico Sur, se esperan condiciones similares. El día comenzará parcialmente nublado, pero en la tarde se presentarán lluvias acompañadas de tormentas. En Golfito, la temperatura oscilará entre 20,7 °C y 27,8 °C.

En el Caribe Norte, el cielo estará parcialmente nublado por la mañana. En la tarde, se anticipan aguaceros aislados con tormenta en las montañas. Guápiles tendrá una mínima de 22 °C y una máxima de 28,5 °C.

El Caribe Sur mostrará condiciones semejantes, con lluvias aisladas cerca de las montañas y lluvias nocturnas en la costa. Limón alcanzará una máxima de 29,5 °C y una mínima de 23,1 °C.

En la zona norte, el cielo amanecerá poco nublado, pero por la tarde se cubrirá completamente. Se pronostican aguaceros intensos con tormentas eléctricas. Ciudad Quesada tendrá una mínima de 16 °C y una máxima de 27,6 °C.

El IMN advirtió que el patrón atmosférico seguirá influenciado por factores que favorecen la formación de lluvias vespertinas en gran parte del territorio.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 05:25 a. m. y se ocultará a las 05:21 p. m. La luna se dirige hacia su fase de cuarto menguante, con salida a las 09:43 p. m. y puesta a las 09:56 a. m.

LEA MÁS: Motociclistas: no usar este dispositivo o llevarlo mal colocado implica una multa de ¢123.000