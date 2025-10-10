Motociclistas: no usar este dispositivo o llevarlo mal colocado implica una multa de ¢123.000

4.175 motociclistas han sido sancionados en 2025 por no usar casco o llevarlo mal. La multa es de ¢123.000.

Desde enero hasta setiembre del 2025, 226 motociclistas murieron en accidentes de tránsito, lo que representa el 53% de los fallecimientos en carretera en ese periodo.

Según la Policía de Tránsito, en promedio, 15 motociclistas por día fueron sancionados por no usar el casco o por portarlo de forma incorrecta. La sanción es de ¢123.000.

Tránsito detalló que se emitieron 4.175 boletas por este motivo entre enero y setiembre del presente año. De esas multas, 2.754 correspondieron a conductores que no portaban el casco adecuadamente, mientras que otras 1.421 se impusieron porque el acompañante era quien incumplía con la normativa.

La institución agregó que estudios internacionales indican que el uso correcto del casco puede reducir al menos un 60% las lesiones graves en la cabeza durante un accidente.

Además recalcaron que, en muchos casos, los infractores son personas que transportan a sus parejas, hijos o conocidos sin casco, lo que aumenta el nivel de riesgo y responsabilidad.

Además, 6.034 motociclistas fueron multados con ¢61.000 por no portar indumentaria reflectante, lo cual disminuye su visibilidad ante otros conductores, especialmente durante la noche o en condiciones climáticas adversas.

Desde el 2014, los motociclistas encabezan las estadísticas de muertes en carretera, y el 2025 no ha sido la excepción, según el reporte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.