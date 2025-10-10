El País

Motociclistas: no usar este dispositivo o llevarlo mal colocado implica una multa de ¢123.000

226 motociclistas han muerto en carretera este año, muchos sin portar casco o con indumentaria inadecuada, según datos oficiales

EscucharEscuchar
Por Damián Arroyo C.
Recorrido ruta 39 Circunvalación
4.175 motociclistas han sido sancionados en 2025 por no usar casco o llevarlo mal. La multa es de ¢123.000. (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaCascoMotosMotociclitas
Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.