Atención si circula por San Sebastián: cierre de vía y sin servicio eléctrico por caída de postes

Un vehículo pesado derribó dos postes del tendido eléctrico durante la madrugada de este martes en San Sebastián, San José. El incidente ocurrió pasadas las 3:00 a. m. y provocó la caída de cables, el cierre de al menos 100 metros de vía y la suspensión del fluido eléctrico en los alrededores.

El suceso ocurrió en las cercanías de la Iglesia Católica de San Sebastián, antes de la rotonda. Sin embargo, según el reporte de usuarios en redes sociales, desde la tarde del lunes se había advertido sobre la presencia de cables a una altura inadecuada; pero fue durante la madrugada cuando el transporte de carga impactó el cableado, destruyendo la estructura y dañando por completo el tendido primario.

El Cuerpo de Bomberos recibió la alerta a las 3:12 a. m. y desplazó una unidad al sitio. Al llegar, se confirmó el tendido eléctrico a nivel del suelo.

Sin paso y sin servicio eléctrico

Tras el impacto, los postes quedaron sobre la vía, obstruyendo por completo el paso vehicular. Debido a que el cable primario resultó destruido, el servicio eléctrico permanecerá suspendido mientras se llevan a cabo las reparaciones.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) debe trabajar en el sitio para sustituir los postes y restablecer el fluido. Por el momento, no se conoce una hora exacta del restablecimiento de energía.

Ante el riesgo eléctrico y las labores en la zona, se recomienda a los conductores buscar rutas alternas.