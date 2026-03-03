Sucesos

Atención si circula por San Sebastián: cierre de vía y sin servicio eléctrico por caída de postes

Un vehículo pesado derribó dos postes en San Sebastián. El incidente mantiene la vía cerrada y el servicio eléctrico suspendido.

Por Yucsiany Salazar
El incidente ocurrió cerca de la iglesia católica. Foto Waze CR.
El incidente ocurrió cerca de la iglesia católica. Foto Waze CR. (cortesía/El incidente ocurrió cerca de la iglesia católica. Foto Waze CR.)







Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

