Sucesos

Atención conductores: ‘quiebraventanas’ de Hatillo han aumentado su acción en las últimas semanas

OIJ pide a la ciudadanía estar alerta de sus pertenencias, estos individuos roban principalmente teléfonos celulares y bolsos

Por Irene Rodríguez
Los quiebraventanas se ubican principalmente cerca de los semáforos de Hatillo e las horas de más tránsito. Quiebran los vidrios y se roban celulares y bolsos en cuestión de segundos. (Rafael Pacheco Granados)







