Atención conductores: ‘quiebraventanas’ de Hatillo han aumentado su acción en las últimas semanas

Los quiebraventanas se ubican principalmente cerca de los semáforos de Hatillo e las horas de más tránsito. Quiebran los vidrios y se roban celulares y bolsos en cuestión de segundos.

La actividad de los “quiebraventanas” en las calles de Hatillo, en San José, ha aumentado de forma considerable en las últimas semanas. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) pidió este viernes a la población que circula por esta zona estar alerta.

En este método delictivo, los delincuentes se ubican cerca de los semáforos y aprovechan a los automóviles detenidos en la fila para quebrarles las ventanas y sustraer lo que allí se encuentren, principalmente los teléfonos celulares y bolsos.

Entre el 1.° de noviembre y el 22 de diciembre se han contabilizado 25 arrebatos bajo esta modalidad delictiva en dicho sector, sin considerar la “cifra negra” que no se denuncia.

El horario más crítico se concentra entre las 6 p. m. y las 9 p. m, franja en la que la afluencia vehicular es elevada debido a los trabajos de reparación y mantenimiento en la carretera, lo que genera presas prolongadas. Esto convierte a los conductores en blancos vulnerables para este tipo de delito.

Los "quiebraventanas" aprovechan las horas de mayor concentración de tránsito para actuar. (Rafael Pacheco Granados)

¿Cómo prevenir un ataque de ‘quiebraventanas’?

Estas son las recomendaciones de las autoridades:

Mantener los vidrios cerrados, especialmente en zonas de alto riesgo o cuando el vehículo está detenido.

Evitar usar el celular mientras se está detenido en una presa. Los delincuentes aprovechan la distracción para actuar rápidamente.

Guardar el celular fuera de la vista, preferiblemente en la guantera, debajo del asiento o en un compartimento cerrado.

No dejar objetos de valor a la vista, como bolsos, laptops o carteras. Esto puede atraer la atención de los delincuentes.

Activar el seguro de las puertas para evitar que puedan abrirlas desde el exterior.

Mantenerse alerta con el entorno, especialmente si observa personas caminando entre los vehículos o comportamientos sospechosos.

Michael Soto, director a.i. del OIJ, recalcó la importancia de denunciar si se es víctima de este tipo de sustracciones, pues esto permitirá investigar y detener a los sospechosos.