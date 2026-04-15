Ataque en Alajuelita: hombre en condición crítica tras recibir disparo en la cabeza

El hombre estaba dentro de su vivienda en Alajuelita cuando fue atacado a balazos. Imagen con fines ilustrativos.

Un hombre de apellido Vargas, de 47 años, resultó gravemente herido la madrugada de este miércoles tras recibir un disparo en la cabeza durante un ataque armado contra su vivienda, ubicada en Chorotega de Alajuelita, en San José.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el incidente fue reportado cerca de la medianoche, cuando la víctima se encontraba dentro de la casa.

En apariencia, varios sujetos llegaron al lugar y dispararon contra la estructura.

Por su parte, la Cruz Roja indicó que la emergencia fue atendida a las 12:26 a. m., y que el hombre presentaba heridas en la cabeza y en un brazo, por lo que fue trasladado en condición crítica al Hospital San Juan de Dios.

El caso se mantiene en investigación para esclarecer lo ocurrido y dar con los sospechosos.